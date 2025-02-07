Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Şubat 2025 - 15:43

Güncelleme: 07 Şubat 2025 - 15:43

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille.