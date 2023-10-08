Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, bugün yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Tanıştığınız insanlar bundan sonraki süreçte hayatınızda belirleyici olabilir. Adımlarınızı düşünerek ve kararlı bir şekilde atın çünkü kararlarınız geleceğinizi etkileyecek.
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