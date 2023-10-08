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Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Ekim 2023 - 15:41

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Sevgili teraziler, bugün yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Tanıştığınız insanlar bundan sonraki süreçte hayatınızda belirleyici olabilir. Adımlarınızı düşünerek ve kararlı bir şekilde atın çünkü kararlarınız geleceğinizi etkileyecek.



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