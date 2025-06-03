Yangına körükle giden 4 burç: Bu burçlar her durumda gerginlik çıkarabiliyor...

Her tartışmayı sükunetle karşılayan burçlar olduğu gibi, bir kıvılcımı alev topuna çevirmekte usta olan burçlar da vardır. Bazen duygusal tepkileri, bazen inatçılıkları ya da keskin dilleriyle olayları büyütmeden duramazlar. Peki, her durumda gerginlik çıkarabilen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, yangına körükle giden 4 burç...





1. KOÇ BURCU

Koç burcu, ateş elementinin en fevri temsilcisidir. Tepkilerini anında gösterir ve geri adım atmayı pek sevmez. Gerilim varsa, üzerine gitmekten çekinmez. Tartışmalarda ilk konuşan da, son sözü söyleyen de olmak ister. Bu da olayların alev almasına neden olabilir.





2. ASLAN BURCU

Aslan burcu egosu incindiğinde hemen harekete geçer. Sessiz kalmak yerine sesini yükseltir, karşı tarafın söylediklerine karşılık vermekte tereddüt etmez. Dramatik yapısıyla olayları büyütme eğilimindedir. Tartışmayı sahneye çevirmek onun doğasında vardır.





3. AKREP BURCU

Akrep burcu içten içe susuyor gibi görünse de, kızgınlığını içinde biriktirip en beklenmedik anda patlamasıyla tanınır. İntikamcı tavrı ve sözleriyle ortamı daha da kızıştırabilir. Bir kere kırıldıysa geri dönüşü olmayan bir yangına sebep olabilir.





4. İKİZLER BURCU

İkizler burcu tartışma sırasında kelimeleri adeta birer silah gibi kullanır. Dili keskindir ve bazen düşünmeden konuşarak tansiyonu artırabilir. O anki ruh haliyle hareket eder, bu da küçük meselelerin büyümesine yol açabilir.