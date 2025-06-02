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Arkadaş grubunda aslında hiç sevilmeyen 3 kadın burcu: Bu burçlar sessiz sessiz dışlanıyor

Arkadaş grubunda aslında hiç sevilmeyen 3 kadın burcu: Bu burçlar sessiz sessiz dışlanıyor

2.06.2025 16:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Arkadaş grubunda aslında hiç sevilmeyen 3 kadın burcu: Bu burçlar sessiz sessiz dışlanıyor

Her arkadaş grubunda bir kişi vardır ki, sohbetlere gölge düşürür, enerjiyi emer ya da herkesi manipüle eder. Astrolojide bazı kadın burçları, fark etmeden bu rolü üstlenebiliyor. İşte arkadaş ortamlarında sevilmediğini çoğu zaman fark etmeyen üç kadın burcu…

Kimi insan girdiği ortamda hemen sevilir, kimiyse “acaba neden davet ettik?” dedirtir. Astrolojik özellikler, bir kişinin sosyal ilişkilerde nasıl algılandığını büyük ölçüde etkileyebilir. Bazı burç kadınları arkadaş gruplarında farkında olmadan gerginlik yaratabilir ya da kendini fazla öne atarak itici olabilir. İşte arkadaş ortamlarında gizliden gizliye dışlanan o 3 kadın burcu...

BAŞAK BURCU

Detaycılığı ve mükemmeliyetçiliğiyle bilinen Başak kadını, arkadaş sohbetlerini bile bir eleştiri seansına çevirebilir. Kimin neyi yanlış yaptığına dair fikirleri bitmez, ama bu “yardımseverlik” çoğu zaman yargı gibi algılanır. Her şeyi kontrol etmeye çalışması, grupta huzursuzluk yaratabilir. Sessizce gözlemler ama o sessizlik bazen insanları gerer.

AKREP BURCU

Akrep kadını gizemlidir, derinliklidir… ama bir o kadar da tehditkâr algılanabilir. Her şeyi bilirmiş gibi davranması, yoğun bakışları ve zaman zaman pasif-agresif tavırları arkadaş gruplarında mesafe yaratır. Duygusal manipülasyona açık tavırları, güven duvarlarını sarsabilir. Ona karşı bir cephe oluştuğunda ise kimse bunu açıkça söyleyemez çünkü biraz da korkarlar.

YENGEÇ BURCU

Duygusal ve anaç yapısıyla bilinen Yengeç kadını, arkadaş grubunda çoğu zaman “ağlayan köşe” olur. Ancak sürekli alınmak, küsüp barışmak ve her şeyi kişisel algılamak zamanla arkadaşları yorar. Samimi olsa da dramatik yapısı ve kırılganlığı, doğal sosyal akışı bozar. Bir noktadan sonra grupta herkes ona ne söyleyeceğini iki kere düşünmeye başlar.

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