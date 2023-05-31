Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar, bu aralar kendinizi depresif hissediyor olabilirsiniz. Sağlık sorunlarınızın psikolojinizle bağlantılı olduğunu görmek içinize dönmenizi gerektiriyor. Kendinizi biraz insanlardan soyutlamak ve kendinizi dinlemek doğru karar vermenizi kolaylaştıracak.
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