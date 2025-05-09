Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Mayıs Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar, bugün yakınlarınızla vakit geçirmek, fikir alışverişinde bulunmak için güzel bir gün.. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızı ziyaret edebilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çevreniz tarafından destekleniyorsunuz. Bugün doğru insanlar karşınıza çıkabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e sert sözler!
- Lisede dehşet: 2 kişiyi vurdu
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'Çok yakın zamanda...'
- Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
- Beni cezalandıran hâkim ‘tanıdık’ çıktı
- Erdoğan gerçeği bu kez partisinden dinledi!
- 'Çok sayıda AKP’linin bu Londra merakı nedir?'
- Özel'den 'diploma' ve 'Özgür Çelik' çıkışı
- Önce Selçuk Bayraktar şimdi de Güler Sabancı...