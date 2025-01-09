Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Cuma Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 09 Ocak 2025 - 16:02

Güncelleme: 09 Ocak 2025 - 16:02

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sevgili yay, kararsız duruşunuz ve gergin tavırlarınız çevrenizi sizden uzaklaştırıyor. Günün ilk yarısı sağlık sorunlarınız gündemde olabilir. İkinci yarısı ilişkiler konusunda hassas görünüyor. Fikir çatışmaları yaşanabilir. Başkalarının da haklı olabileceği fikrine kendinizi açmanız gerekiyor.