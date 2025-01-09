Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ocak Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yay, kararsız duruşunuz ve gergin tavırlarınız çevrenizi sizden uzaklaştırıyor. Günün ilk yarısı sağlık sorunlarınız gündemde olabilir. İkinci yarısı ilişkiler konusunda hassas görünüyor. Fikir çatışmaları yaşanabilir. Başkalarının da haklı olabileceği fikrine kendinizi açmanız gerekiyor.
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