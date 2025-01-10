Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yay, İlişkilerin bugün biraz gergin olabilir. İnsanları gerçekten dinliyor musun yoksa önyargıyla mı yaklaşıyorsun? İletişimde olduğun kişileri anlamaya çalışmalısın. Mahkemelik konularınız varsa bugün çekişmeler yaşanabilir.
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