Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar, bugün iş hayatınızda gerginlikler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Olayları fazla abartmayın ve kişisel algılamayın. Sorumluluklarınız önceliğiniz olmalı. İlişkilerinizin kopacak kadar gerilmesini engellemek sizin elinizde. Haklılık kaygısına girerseniz haksız duruma düşebilirsiniz.
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