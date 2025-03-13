Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Cuma Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Mart 2025 - 15:57

Güncelleme: 13 Mart 2025 - 15:57

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sevgili yaylar, bugün iş hayatınızda gerginlikler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Olayları fazla abartmayın ve kişisel algılamayın. Sorumluluklarınız önceliğiniz olmalı. İlişkilerinizin kopacak kadar gerilmesini engellemek sizin elinizde. Haklılık kaygısına girerseniz haksız duruma düşebilirsiniz.