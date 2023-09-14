Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Eylül Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar bugün iş hayatınızda gerginlikler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Olayları zihninizde fazla abartıyorsunuz. Özgür olmak istiyorsunuz fakat bugün zamanı değil. Sorumluluklarınız önceliğiniz olmalı. Sezgilerinizi kullanarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.
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