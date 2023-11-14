Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu:
Özgürlük ihtiyacınızın üst düzeyde olduğu bir gün sevgili yaylar.. Seyahat planları yapabilir, eğitimle alakalı konularda başlangıçlar yapabilirsiniz. Hedeflerinizi istediğiniz şekilde gerçekleştirebilmek için daha fazla sorumluluk almanız gerekiyor.
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