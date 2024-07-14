Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Temmuz 2024 - 17:02

Güncelleme: 14 Temmuz 2024 - 17:02

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Sevgili yaylar, bu aralar kendinizi depresif hissediyor olabilirsiniz. Sağlık sorunlarınızın psikolojinizle bağlantılı olduğunu görmek içinize dönmenizi gerektiriyor. Kendinizi biraz insanlardan soyutlamak ve kendinizi dinlemek doğru karar vermenizi kolaylaştıracak.