Günlük Burç Yorumları: 16 Temmuz Pazar Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Temmuz 2023 - 17:29

Güncelleme: 15 Temmuz 2023 - 17:29

Yay burcu ve yükselen Yay burcu burcu günlük yorumu:

Sevgili yaylar, bugün maddi konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir. Araştırma yapmadığınız, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Bugün risk almak için doğru zaman değil. Önemli kararlar için birkaç gün beklemenizde yarar var.