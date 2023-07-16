Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Temmuz Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Özgür olma ihtiyacınız bu kadar artmışken yaşadığınız problemleri kafanızda büyütüp durmanız sorunları olduğundan büyük görmenize sebep oluyor. İşleri zorlaştıran şahsi bakış açınız ve bunu artık fark etmenizin zamanı geldi de geçiyor.
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