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Günlük Burç Yorumları: 19 Mart Çarşamba Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 19 Mart Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 18 Mart 2025 - 16:03

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Fazla yüksekten uçan ruh halinizin biraz dengelenmeye ihtiyacı var sevgili yaylar. Herkes sizi anlamak zorunda değil, boş hayallerden vazgeçmelisiniz. Kendi şansını yaratabilmek için biraz daha alçakgönüllü olmaya ihtiyacınız var.


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