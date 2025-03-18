Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Mart Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Fazla yüksekten uçan ruh halinizin biraz dengelenmeye ihtiyacı var sevgili yaylar. Herkes sizi anlamak zorunda değil, boş hayallerden vazgeçmelisiniz. Kendi şansını yaratabilmek için biraz daha alçakgönüllü olmaya ihtiyacınız var.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Erdoğan seçim için tarih verdi
- İyilik yapmak isterken mağdur oldu
- Diploma soruşturmasında flaş gelişme
- Hırvatistan'dan kaleci açıklaması!
- 31 yaşındaki imam, camide intihar etti
- Tanyeli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
- Erdoğan'ın elini öpmüştü: O isme kritik görev
- Türkiye'deki 'dindarlık algısı' dönüşüyor
- İsrail saldırısının ardından ABD'den ilk açıklama