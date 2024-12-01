Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Aralık 2024 - 15:54

Güncelleme: 01 Aralık 2024 - 15:54

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Duygularınızı çok fazla abartılı yaşıyorsunuz. Olayların abarttığınız kadar önemli olmadığını anlamanız gerekiyor. Daha iyimser ve adaletli olmaya çalışın. Biraz esnek olun ve çevrenizdeki kişilerin fikirlerini önemseyin.