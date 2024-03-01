Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Özgürlük ihtiyacınızın karşılanmadığını hissettiğiniz bu günlerde, yaşadığınız problemleri kafanızda büyütüp durmanız daha çekilmez bir hal almaya başlıyor. İşleri zorlaştıran kendi bakış açınız ve bunu artık fark etmelisiniz. Kafanız bu kadar karışıkken güvenmediğiniz, emin olmadığınız hiçbir konuda adım atmayın.
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