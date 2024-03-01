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Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Mart 2024 - 16:38

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Özgürlük ihtiyacınızın karşılanmadığını hissettiğiniz bu günlerde, yaşadığınız problemleri kafanızda büyütüp durmanız daha çekilmez bir hal almaya başlıyor. İşleri zorlaştıran kendi bakış açınız ve bunu artık fark etmelisiniz. Kafanız bu kadar karışıkken güvenmediğiniz, emin olmadığınız hiçbir konuda adım atmayın.



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