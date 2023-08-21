Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ağustos Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar, bugün merak ettiğiniz konulara yoğunlaşabilir, katılmak istediğiniz eğitimler varsa detaylı araştırma yapabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız gündemde olabilir, siz kendi iç dünyanızı şifalandırdıkça sağlığınız da düzene girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Barış yemeğinde meydan savaşı çıktı
- AKP'nin kalesinde yurttaş dert yandı
- Bakanlıktan açıklama geldi
- Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama