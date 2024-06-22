Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Maddi konularda verdiğiniz emek bugün yeni anlaşmaları gündeme getirebilir. Bugün atacağınız somut adımlar bir sonraki aşama için belirleyici olacak. Risk almayın, gerçekçi bir bakış açısıyla hayallerinize yaklaşacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı
- 15 yaşındaki kızını tehdit ederek ilişkiye girdi
- ‘Bunlar zengin eşkıya’
- 'Geçen yıl 3 albay arkadaşımızı dövdüler'
- Montella'dan Arda Güler açıklaması!
- MHP'lilerden Özel'e 'Pınarbaşı' çıkışı
- 'Biz gazetecilik yaptıkça zıplayacaklar'
- Ekonomistler ve siyasetçilerden 'ironili' eleştiriler