Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Parasal konular bugün gündeminizde sevgili yaylar. Sorumluluklarınız ve özgürlük ihtiyacınız arasında sıkışıp kalmış olabilirsiniz. İkisini dengelemenin yolu işlerinizi zamanında halletmekten geçiyor. Doğru bir planlamayla üstesinden gelebilirsiniz.
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