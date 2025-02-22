Günlük Burç Yorumları: 23 Şubat Pazar Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 22 Şubat 2025 - 16:04

Güncelleme: 22 Şubat 2025 - 16:04

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu: :

Sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunlarının beklenmedik şekilde ortaya çıkacağı bir gün olabilir sevgili yaylar. Beklenmedik harcamalar gündeminizde.. Sorumluluklardan kaçtıkça yükünüzü arttırıyorsunuz. Çözümsel yaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor.



