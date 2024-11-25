Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yaylar, bugün yakınlarınızla vakit geçirmek, fikir alışverişinde bulunmak için güzel bir gün.. Uzun zamandır görmediğiniz dostlarınızı ziyaret edebilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çevreniz tarafından destekleniyorsunuz. Bugün doğru insanlar karşınıza çıkabilir.
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