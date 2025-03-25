Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Çarşamba Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yay, kafana taktığın konuların çok da önemsiz olduğu gerçeğiyle bugün yüzleşebilirsin. Hayatın inişli çıkışlı yapısı hiçbir şeyin kalıcı olmadığını sana gösteriyor. Yaşça büyük birinden göreceğin maddi destek hayata daha umutla bakmanı sağlayacak.
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