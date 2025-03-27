Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Taşınma ve yer değişikliği gibi konular bu aralar gündeminizde olabilir sevgili yaylar. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Bu kadar gerilmek yerine kötü de olsa bir karar verin. Kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durun. Yolunuz açılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gürcistan’daki çatışmayı 'Saraçhane' diye paylaştı
- Yine otel yangını yine facia!
- CHP'li Özer'e soruşturma başlatıldı!
- Özel, partisinin yol haritasını açıkladı
- Özel'den Bahçeli'ye jet ‘Saraçhane’ yanıtı!
- Bayram tatili 9 güne çıktı!
- CHP'li iki vekil İBB soruşturmasına dahil edildi!
- Muhalif kanallara 'İmamoğlu' cezası
- 7 gazeteci hakkında tahliye kararı!
- Saraçhane eylemleri sonrası Erdoğan'a destek azaldı mı?