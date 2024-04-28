Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Maddi konularda verdiğiniz emek bugün yeni anlaşmaları gündeme getirebilir. Bugün atacağınız somut adımlar bir sonraki aşama için belirleyici olacak. Risk almayın, gerçekçi bir bakış açısıyla hayallerinize yaklaşacaksınız.
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