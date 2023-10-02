Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Ekim Salı Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
İlişkiler bugün biraz gergin olabilir sevgili yaylar. İletişimde olduğunuz kişileri anlamaya çalışın. Bugün ticari faaliyetler, eğitim, basın yayın, seyahatler gibi konular gündeminizde. Mahkemelik konularınız varsa bugün çekişmeler yaşanabilir. Olaylara biraz yüzeysel bakabilmelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Döve döve alınan karar
- İçişleri kimliğini açıkladı
- Özgür Özel'den 'istifa' açıklaması
- Veterinerin hayat hikayesi yürek burktu
- İYİ Parti'den 'AKP ile ittifak' açıklaması
- Özgür Demirtaş istifa nedenini açıkladı!
- Türkiye'nin yanıt aradığı soru...
- Ankara'daki saldırıyı PKK üstlendi
- Topluma 'baskı artsın' mesajı
- Parti sloganlı anayasa isteği