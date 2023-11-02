Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Kasım Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:
Bugün parasal konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir sevgili yaylar. Önünüzü göremediğiniz, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Gözü kapalı girdiğiniz riskler kaybettirebilir. Özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissediyorsunuz, biraz daha sabır...
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