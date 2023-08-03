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Günlük Burç Yorumları: 4 Ağustos Cuma Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 4 Ağustos Cuma Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 03 Ağustos 2023 - 17:23

Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu: 

Taşınma ve yer değişikliği gibi konular bu aralar gündeminizde olabilir sevgili yaylar. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Bu kadar gerilmek yerine kötü de olsa bir karar verin. Kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durun. Yolunuz açılacak.



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