Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Ağustos Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen Yay burcu günlük yorumu:
Taşınma ve yer değişikliği gibi konular bu aralar gündeminizde olabilir sevgili yaylar. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Bu kadar gerilmek yerine kötü de olsa bir karar verin. Kararlarınızın arkasında sağlam bir şekilde durun. Yolunuz açılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bunu hak ettin Barış!
- TÜİK aylık zirvede, ENAG ise çift hanede!
- 'CHP'de taraflar 'evet' derse...'
- Emniyet'te Soylu tırpanı!
- Metroda eşini bir kadınla gördü ortalığı birbirine kattı
- 'Elini kana buladı...'
- Enflasyon sonrası Şimşek’ten ilk açıklama
- AKP'de yüzde 50+1 tartışması
- Gelecek Partisi'nden yerel seçim çıkışı!
- Hatay'da kim aday olacak?