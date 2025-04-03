Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Cuma Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Ailenizden önem verdiğiniz kişilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Krizli bir gün gibi görünse de geçici bir süreç olduğunu hatırlayın. Maddi anlamda beklenmedik harcamalar çıkabilir. İyi araştırmadan adım atmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çatalca Müftüsü'ne soruşturma başlatıldı
- İBB operasyonunda hedefteki isim Azad Barış konuştu!
- Çin, Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye...
- 'Arkadaşın zulmediyor'
- Özgür Özel'den 'boykot sürecek' mesajı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna yanıt!
- Muse, İstanbul konserini iptal etti!
- Ünlü oyuncuya 'boykot' operasyonu!
- Bu sefer de gerekçe: Boykot çağrısı!
- ‘Böyle büyük bir kepazelik olabilir mi?’