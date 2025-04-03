Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Cuma Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Nisan 2025 - 16:01

Güncelleme: 03 Nisan 2025 - 16:01

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Ailenizden önem verdiğiniz kişilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Krizli bir gün gibi görünse de geçici bir süreç olduğunu hatırlayın. Maddi anlamda beklenmedik harcamalar çıkabilir. İyi araştırmadan adım atmayın.