Günlük Burç Yorumları: 4 Temmuz Salı Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Temmuz 2023 - 17:30

Güncelleme: 03 Temmuz 2023 - 17:30

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunlarının beklenmedik şekilde ortaya çıkacağı bir gün olabilir sevgili yaylar. Beklenmedik harcamalar gündeminizde. Sorumluluklardan kaçtıkça yükünüzü arttırıyorsunuz. Çözümsel yaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor.