Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ocak Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Sevgili yay, ailevi konulara hassasiyet göstermen gereken bir gün. Ağzından çıkanların çok fazla gerçekliği olmayabilir, tutamayacağın sözler vermemelisin. Kandırılmalar, yanlış anlaşılmalar, hayal kırıklıkları gündemde olabilir. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat.
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