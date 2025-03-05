Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Perşembe Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Mart 2025 - 15:51

Güncelleme: 05 Mart 2025 - 15:51

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Kararsızlık yaşadığınız konularda iki taraftan da bakabilmeyi öğrenmelisiniz. Zaman zaman daha yüzeysel ve anı kurtaracak pratik çözümler yerinde olacaktır. Bu kadar detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bugün ağır sporlardan kaçının.