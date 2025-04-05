Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bir anlık heyecana kapılıp verdiğiniz kararların sonrasında hayal kırıklığı yaratmaması için daha gerçekçi olmalısınız. Ayaklarınız yere sağlam basarsa, adım adım gelen başarınız sizi ilerleyen süreçte daha fazla tatmin edecek gibi görünüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Olağanüstü kurultayda bir aday daha!
- Konut aboneleri için de geçerli olacak
- Kayyum yönetimindeki belediyeden açıklama geldi
- Tunç Soyer'den flaş kurultay açıklaması
- 'Erdoğan ittifak için haber göndermeye başladı'
- Deniz Uğur boykot çağrısı yapan oyuncuları hedef aldı!
- 'Kırıldı kırılacak'
- Divan Başkanlığı için o isim önerildi
- Akıllı saate bakan doktora koşuyor
- Orta Asya’da Güney Kıbrıs’ı tanıma yarışı