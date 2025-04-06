Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Yeni şeyler öğrenmek, uzak yerler, felsefe veya eğitimle ilgili duygusal uyanışlar olabilir. Yüksek ideallerin peşinden gitmek size şu an iyi gelebilir.
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