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Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Yay Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Yay Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 06 Ocak 2025 - 16:17

Yay burcu ve yükselen yay burcu: 

Sevgili yay, bugün cesaret isteyen konularda girişim yapmak için uygun bir gün, fakat tutamayacağın sözler vermemelisin. Kendini tek bir hedefe odakla, işlerini sırasıyla yoluna koyarak ilerle. Ne kadar gerçekçi olursan isteklerine ulaşma olasılığın o kadar yüksek olacak.


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