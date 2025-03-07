Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Cumartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Ailenizden önem verdiğiniz kişilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Krizli bir gün gibi görünse de geçici bir süreç olduğunu hatırlayın. Maddi anlamda beklenmedik harcamalar çıkabilir. İyi araştırmadan adım atmayın.
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