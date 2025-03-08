Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Pazar Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:
Sevgili yaylar, bugün maddi konular ve sağlık sorunları gündemde olabilir. Araştırma yapmadığınız, emin olmadığınız konulardan uzak durun. Bugün risk almak için doğru zaman değil. Önemli kararlar için birkaç gün beklemenizde yarar var.
En Çok Okunan Haberler
-
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası
- Bahçeli CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu aradı
- TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
- Ece Gürel'in ön otopsi raporu belli oldu
- 'Katliam endişesi büyük kaygı yaratmaktadır'
- 'Birileri darbe girişimini...'
- Özel'in çağrısı üzerine provokatif sözler
- İstanbul'un 'en kötü zeminli' ilçelerini sıraladı
- 'Aleviler korku içinde, onları koruyacak bir devlet yok'