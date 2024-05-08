Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Mayıs 2024 - 17:34

Güncelleme: 08 Mayıs 2024 - 17:34

Yay burcu ve yükselen yay burcu:

İlişkiler bugün biraz gergin olabilir sevgili yaylar. İlişki kurduğunuz kişileri anlamaya çalışın. Bugün ticari faaliyetler, eğitim, yer değişikliği, seyahatler gibi konular gündeminizde. Mahkemelik konularınız varsa bugün zorlayıcı olabilir. Bu kadar derin düşünmeyin.