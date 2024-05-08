Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
İlişkiler bugün biraz gergin olabilir sevgili yaylar. İlişki kurduğunuz kişileri anlamaya çalışın. Bugün ticari faaliyetler, eğitim, yer değişikliği, seyahatler gibi konular gündeminizde. Mahkemelik konularınız varsa bugün zorlayıcı olabilir. Bu kadar derin düşünmeyin.
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