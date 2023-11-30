Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün yakın çevrenize dair sorumluluklarınızın kendini hatırlatacağı bir gün. Uzun zamandır kendinize dönmüştünüz, bugün ihmal ettiklerinizi hatırlama vakti. Bağlarınız güçlendikçe hayatın her alanında daha başarılı olduğunuza şahit olacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alaattin Çakıcı hakkında beklenen karar!
- Hayırlı izdivacın sırrını veriyorum
- Galatasaray'dan harika geri dönüş...
- Kritik görüşmenin ardından iki liderden açıklama!
- Arda Turan sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
- Sarıgöl'de bir yandan hasat bir yandan budama
- ‘Oğlunun gemileri İsrail limanında’
- İsmailağa'da kavga büyüyor!
- Sultanahmet'te tarihi bina çöktü
- 50+1 tartışması rafa kalktı