Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi sağlamlaştırmanız gereken zamanlar. Bugün sorumluluk getiren ve kalıcı ilişkilerin temelleri atabileceğiniz bir gün. Geleceğinize dair kalıcı planlar yapabilir ve bunları hayata geçirmek için adım atabilirsiniz. Yalnız değilsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- Avukatından 'Erdoğan' savunması: Serbest kaldı!
- Volkan Konak hayatını kaybetti
- Tutuklamayı reddeden hakime ceza!
- Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı!
- 'Sen bilmez misin devrimciler korkmaz'
- Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti
- Yurttaş o seçeneğe 'evet' diyor!
- İBB'ye 'kayyum' iddiası: 'Adında 'Adil' olan...'
- Valilik'ten 'geçmiş dönem' soruşturmasına ret!