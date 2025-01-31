Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Ocak 2025 - 17:08

Güncelleme: 31 Ocak 2025 - 17:08

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sevgili yengeç, eğitim, seyahatler, ticari ilişkiler alanında şanslı olduğun bir gün. Beklediğin haberler bugün gelebilir. Manevi konulara yoğunlaşmak, ruhsal çalışmalar, nefes egzersizleri gibi konulara odaklanabilirsin. Duyguların çok güçlü. Yoğun duygusallığını bir yerlere kanalize etmen gerekiyor.