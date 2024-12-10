Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Aralık 2024 - 16:20

Güncelleme: 10 Aralık 2024 - 16:20

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları kişisel algılıyor olmanız daha fazla öfkelenmenize sebep oluyor. Duygularınızla hareket etmeyin, konuları büyütmemeniz gereken bir gün.