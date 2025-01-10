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Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Ocak 2025 - 16:27

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu: 

Sevgili yengeç, bugün sinir sistemin biraz hassas. İş hayatınla alakalı konularda gerginlikler ve belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Sinirlerine hakim olmalısın. İçe dönmek, kendinle ilgilenmek bugün en iyi seçim. Yakın çevrenin sağlık sorunlarıyla alakalı haber alabilirsin. 


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