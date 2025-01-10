Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeç, bugün sinir sistemin biraz hassas. İş hayatınla alakalı konularda gerginlikler ve belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Sinirlerine hakim olmalısın. İçe dönmek, kendinle ilgilenmek bugün en iyi seçim. Yakın çevrenin sağlık sorunlarıyla alakalı haber alabilirsin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da korkutan deprem: '6 Şubat gecesini hatırlattı'
- Çok konuşulacak 'Ahmet Türk' iddiası
- Kalın'ın o sözlerine tepki
- Eş başkanlar gözaltına alındı
- ‘Oğlum’ yasağı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!
- Şam ziyaretine 'Erdoğan' iptali
- Survivor Turabi ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti
- Biden'den Los Angeles yangını kararı
- Ortak grubun ismi belli oldu