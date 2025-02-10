Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Maddi açıdan kendinizi yeterli hissetme yanılgısıyla yanlış kararlar alabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Biraz daha sabırlı olabilirseniz daha doğru kararlar alabileceksiniz. Yavaş ilerleyin.
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