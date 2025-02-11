Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeçler, bugün ekonomik anlamda cesurca kararlar alma potansiyeliniz yüksek fakat daha önce düşündüğünüz ve size mantıklı gelen konularda adım atmanız daha yerinde olacaktır. Yeni gelişen gündemlere karşı temkinli olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- 'Bu karar yok hükmündedir!'