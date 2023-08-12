Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Hassasiyetinizin ve duygusallığınızın üst seviyede olduğu günler... Ailenizle alakalı ihmal ettiğiniz konulara odaklanmanız için uygun enerjiler var. Aranızın bozuk olduğu kişiler varsa duygusal bağlarınızı yeniden güçlendirecek adımlar atabilirsiniz.
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