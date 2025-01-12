Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Ocak Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Uzun zamandır ihmal ettiğiniz ebeveynleriniz, eviniz veya çocuklarınızla alakalı sorunları telafi edebileceğiniz bir gün. Bugün önemli kararlar almak için uygun değil. Sevdiklerinizle yakın bağ kurabileceğiniz bir gün geçirmek çok iyi hissettirecek.
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