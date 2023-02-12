Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, bugün iç dünyanızda yeni keşifler yapabileceğiniz bir gün. Özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmeler yaşanabilir, kendinizi duygusal anlamda güvende hissedebilirsiniz. Çocukları olan yengeçler için ufak tefek sağlık sorunları tetiklenebilir. Soğukkanlı olun.
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