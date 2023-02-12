Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 20:29

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 20:29

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler, bugün iç dünyanızda yeni keşifler yapabileceğiniz bir gün. Özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmeler yaşanabilir, kendinizi duygusal anlamda güvende hissedebilirsiniz. Çocukları olan yengeçler için ufak tefek sağlık sorunları tetiklenebilir. Soğukkanlı olun.