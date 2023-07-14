Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu burcu günlük yorumu:
Kendinize içe kapanık hissedebileceğiniz bir gün. Yapmanız gereken şey biraz kendi dünyanıza çekilmek. Kendinizle iletişim kurmayı deneyin. Alınganlık gösterdiğiniz konuların gerçek cevaplarını kendi iç dünyanızda bulabileceksiniz.
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