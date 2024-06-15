Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Haziran Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
İlişkilerinizle alakalı dengeyi kurma çabanız ve fazla hassasiyet göstermeniz çevreniz tarafından suiistimal ediliyor. Artık kendinizden vermeyin, biraz da almaya odaklanın. Her şeyi tek başınıza çözmeye çalışmanız sağlık problemlerine yol açabilir. Kendinize dönmeniz gerekiyor.
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